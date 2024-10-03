Кабмин предложил сохранить льготу по налогу на прибыль для микроэлектроники

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает продлить на три года действие льготной налоговой ставки для предприятий микроэлектроники, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина в четверг.

"Она (льготная ставка по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектронной промышленности составляет 3% - ИФ) позволяет сэкономить существенные ресурсы, - сказал Мишустин. - Это уже десятки миллиардов рублей в год. Мера действует до конца декабря. Правительство предлагает продлить ее еще на три года - с некоторым повышением ставки исходя из существующих макроэкономических реалий".

Ранее в сентябре Мишустин отмечал, что только в прошлом году благодаря этому (льготной ставке - ИФ) организации радиоэлектроники сэкономили свыше 70 млрд рублей.

По словам премьера, продление действия льготной ставки для предприятий радиоэлектронной промышленности позволит сохранить динамику, набранную отраслью в последние несколько лет.

К настоящему времени на рассмотрении в правительстве уже находится законопроект о продлении действия льготной ставки по налогу на прибыль. Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового кодекса РФ и статью 4 федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ".

Ранее источник отмечал "Интерфаксу", что законопроектом предлагается установить на период 2025-2027 годов пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль для российских предприятия, работающих в сфере радиоэлектронной промышленности. Предполагается, что новая пониженная ставка составит 8%.

Также предлагается расширить состав доходов, учитываемых при расчете пониженной налоговой ставки. То есть, действие этой меры может быть распространено на предприятия электронного машиностроения, в том числе - "на производителей специальных материалов и веществ, которые применяются в производстве микроэлектроники"

Как сообщалось, для ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры РФ, с 2022 года была обнулена ставка по налогу на прибыль на период до конца 2024 года. Для разработчиков и производителей радиоэлектронной продукции ставка была снижена до 3%. Со следующего года ИТ-компании вернутся к выплате налога на прибыль - по льготной ставке в 5%.

По данным Минпромторга, в 2022 году налоговыми льготами на прибыль воспользовались 169 организаций почти на 9 млрд рублей. Еще 179 организаций получили льготу по страховым взносам более чем на 6 млрд рублей

Ранее в сентябре заместитель министра финансов Алексей Сазанов отмечал, что Минфин РФ готов поддержать продление пониженной ставки по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектроники при условии эффективного использования этой налоговой льготы.

"Минфин проводит аналитику по эффективности использования льготы получателями - были ли средства направлены на инвестиции и развитие бизнеса или на выплату дивидендов, - говорил Сазанов. - От результатов проведенного анализа будет зависеть решение - если льгота действительно трансформировалась в инвестиции, Минфин готов обсуждать продление пониженной ставки".

В свою очередь глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью "Интерфаксу" рассказывал, что в соответствии с последними данными ФНС, организации радиоэлектроники за 2023 год сэкономили 71,4 млрд рублей благодаря льготам на налоги и страховые взносы".

На реализацию госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" до 2027 года предполагается направить из федерального бюджета 196,4 млрд рублей, следует из паспорта этой программы, включенного в пакет бюджетных документов к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

Согласно сводной бюджетной росписи на 1 сентября, в 2024 году финансирование этой госпрограммы предусмотрено в объеме 50,7 млрд рублей. На 2025 год запланировано 45,5 млрд рублей, на 2026 год - 28,6 млрд рублей, на 2027 год - 27,1 млрд рублей.

При этом в 2022-2023 годах из федерального бюджета на эту госпрограмму было выделено 44 млрд рублей.

Помимо этого, для финансирования программы планируется привлечение средств из консолидированных бюджетов субъектов РФ в размере 4,7 млрд рублей (в 2022-2027 годах) и из внебюджетных источников - 8 млрд рублей. То есть, общий бюджет госпрограммы на этот период должен составить 205,8 млрд рублей.