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Ливия возобновляет добычу и экспорт нефти

Ливия возобновляет добычу и экспорт нефти
Фото: Antonio Sempere/Europa Press via Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ливийская Национальная нефтяная корпорация 3 октября полностью возобновляет добычу и экспорт нефти, говорится в ее сообщении.

Объявленный ранее из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии форс-мажор отменяется на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны.

Такое решение принято по результатам официальной проверки безопасности на месторождениях "Шарара" и "Эль-Фил" и терминале "Эс-Сидер".

Это позволит вернуть на мировой рынок около 700 тысяч баррелей в сутки, отмечает Financial Times.

Ливия обычно добывала около 1,2 млн б/с, но в августе власти восточной части страны приостановили добычу и экспорт в рамках борьбы за контроль над национальным Центробанком. В результате добыча упала ниже 450 тысяч б/с.

В конце сентября стало известно, что власти западной и восточной частей Ливии согласовали назначение нового главы ЦБ.

Ливия Шарара Эс-Сидер Эль-Фил
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