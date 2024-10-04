Нефть слабо дешевеет после резкого подъема накануне, Brent - $77,5 за баррель

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались в пятницу после 5%-ного скачка по итогам предыдущей сессии на фоне опасений сокращения предложения на рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:50 по московскому времени составляет $77,49 за баррель, что на $0,13 (0,17%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $3,72 (5%), до $77,62 за баррель - максимума с 30 августа.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,11 (0,15%), до $73,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $3,61 (5,2%), до $73,71 за баррель, максимума с 29 августа.

Нефтяной рынок завершает неделю максимальным скачком с начала 2023 года, с начала недели как Brent, так и WTI подорожали на 8%.

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По данным израильских СМИ, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.

"Вероятность нарушения поставок, главным образом из Ирана, но не только, растет по мере обострения военных действий", - отмечает главный экономист Rystad Energy Клаудио Галимберти, слова которого приводит Market Watch.

Одним из возможных сценариев развития ситуации, по мнению экспертов Citi, является закрытие Ираном прохода через Ормузский пролив.

Страны Ближнего Востока обеспечивают порядка трети мирового предложения нефти.

Между тем, ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) накануне сообщила о полном возобновлении добычи и экспорта нефти. Форс-мажор, объявленный в конце августа из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии, был отменен на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны.