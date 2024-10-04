Аналитики Goldman допустили взлета котировок нефти на $20 в случае удара по Ирану

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть могут подскочить на $20 в случае, если Израиль нанесет удар по нефтяной инфраструктуре Ирана, полагают аналитики Goldman Sachs Group.

"Если добыча нефти в Иране сократится на 1 млн баррелей в сутки на длительное время, это приведет к пиковому скачку цен на нефть примерно на $20 за баррель в следующем году", - сказал CNBC руководитель отдела исследований мировых сырьевых рынков в Goldman Sachs Даан Струйвен.

Такой прогноз предусматривает, что ОПЕК+ не будет вмешиваться, чтобы компенсировать сокращение добычи Ираном, добавил он. Если это случится, нефтяные котировки вырастут слабее, чуть меньше чем на $10 за баррель.

За почти год конфликта на Ближнем Востоке поставки нефти из региона практически не пострадали, отмечает CNBC. Однако после ракетного удара Ирана по Израилю резко повысились опасения, что в ответ израильские военные могут атаковать объекты ядерной или нефтяной инфраструктуры Ирана. По различным оценкам, Иран добывает от 3,4 млн до 4 млн баррелей нефти в сутки.

Другим риском является закрытие Ираном прохода судов через Ормузский пролив, через который проходят примерно 20% мировых поставок нефти, по данным Минэнерго США.

"В случае полномасштабной войны, котировки Brent вполне могут превысить $100 за баррель, а в случае закрытия пролива цены могут взлететь до $150 за баррель", - написали эксперты BMI (входит в группу Fitch).