"Кумтор голд компани" в 2024 году ожидает снижения добычи золота на 8%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "Кумтор голд компани" (КГК, оператор месторождения Кумтор в Киргизии) в 2024 году планирует добыть 12,5 тонны золота, сообщает пресс-служба КГК.

В 2023 года производство золота на Кумторе составило 13,567 тонны. Таким образом, в 2024 году показатель может сократиться на 7,9%.

Компания отмечает, что снижение плановых показателей по добыче золота - явление нередкое, обусловленное низким содержанием золота в товарной руде, добываемой на Кумторе. "На месторождении и ранее фиксировались случаи, когда объем добытого золота был меньше установленного плана вследствие низкого содержания руды", - говорится в сообщении.

Объем реализации золота в этом году запланирован также на уровне 12,5 тонны.

В 2023 году "Кумтор голд компани" реализовала 13,577 тонны драгметалла при плане в 14 тонн. По прогнозам специалистов, добыча руды с низким содержанием золота продлится еще некоторое время. В дальнейшем ожидается постепенное увеличение добычи и доведение показателя до 17-18 тонн ежегодно с учетом реализации проектов подземной добычи золотосодержащей руды и переработки отработанных руд хвостохранилища.

Выручка "Кумтор Голд Компани" от производственной деятельности в прошлом году составила $849 млн (при плане в $734,2 млн), чистая прибыль - $302,4 млн (при плане в $194 млн). Дивиденды в прошлом году выплачены в размере $151,3 млн, напоминает пресс-служба.

Кумтор - одно из крупнейших золоторудных месторождений в Центральной Азии, оно расположено в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тыс. метров.

Кумтор являлся одним из крупнейших иностранных инвестиционных проектов в Киргизии. Рудником владела канадская Centerra Gold Inc., управлявшая им через дочернюю "Кумтор голд компани" в соответствии с соглашением от 2009 года с правительством страны.

В мае 2021 года Киргизия перевела рудник под свой контроль, мотивируя это экологическими опасениями и налоговыми претензиями. Centerra инициировала международный арбитраж, чтобы оспорить действия киргизского правительства, а "Кумтор голд компани" подала заявление о банкротстве. После подписания мирового соглашения с правительством Centerra отказалась от всех претензий к республике и отозвала свои исковые требования.

В феврале 2023 года распоряжением кабинета министров Киргизии была прекращена процедура временного внешнего управления "Кумтор голд компани". В настоящее время, это предприятие является "дочкой" государственного "Кыргызалтына".

До 2021 года на руднике ежегодно добывалось 15-17 тонн золота. В 2022 году на руднике получено 17,3 тонны золота.