Месторождение Кумтор принесло Киргизии за два с половиной года $300 млн

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Прибыль от деятельности золоторудного месторождения Кумтор за последние два с половиной года составила $300 млн, сообщил на форуме в Бишкеке премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров.

"Дивиденды, полученные от Кумтора, с 1994 года по май 2021 года составили $100 млн, а за последние два с половиной года мы получили прибыль в размере $300 млн, - сообщил он. - Мы с уверенностью заявляем, что на основе нашей плодотворной работы наступила новая эра в финансовом секторе Киргизии".

Кумтор - одно из крупнейших золоторудных месторождений в Средней Азии, расположено в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тысяч метров.

Кумтор являлся одним из крупнейших иностранных инвестиционных проектов в Киргизии. Рудником владела канадская Centerra Gold Inc., управлявшая им через дочернюю "Кумтор голд компани" в соответствии с соглашением от 2009 года с правительством страны. В мае 2021 года Киргизия перевела рудник под свой контроль, мотивируя это экологическими опасениями и налоговыми претензиями. Centerra инициировала международный арбитраж, чтобы оспорить действия киргизского правительства, а "Кумтор голд компани" подала заявление о банкротстве. После подписания мирового соглашения с правительством Centerra отказалась от всех претензий к республике и отозвала свои исковые требования.

В феврале 2023 года распоряжением кабинета министров Киргизии была прекращена процедура временного внешнего управления "Кумтор голд компани". В настоящее время это предприятие является "дочкой" государственного ОАО "Кыргызалтын".

До 2021 года включительно на руднике ежегодно добывалось 15-17 тонн золота, в 2022 году - 17,3 тонны.