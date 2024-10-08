Главы ФРБ Нью-Йорка и Сент-Луиса поддерживают постепенное снижение ставки ФРС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президенты Федеральных резервных банков Нью-Йорка и Сент-Луиса высказались за постепенное снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сказал Financial Times, что ФРС готова провести "мягкую посадку" экономики. Последние статданные по рынку труда США показали, что экономика страны остается сильной, при том что инфляция замедляется.

"Денежно-кредитная политика в данный момент поддерживает устойчивость экономики и рынка труда, а также способствует движению инфляции к целевому показателю в 2%", - сказал Уильямс.

По его словам, сентябрьское решение ФРС о снижении базовой ставки сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) было верным.

"Тогда имело смысл изменить политику таким образом, чтобы она оставалась ограничительной и по-прежнему сдерживала инфляцию, но в значительно меньшей степени", - сказал Уильям, который имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) на постоянной основе.

На вопрос, насколько резко Федрезерву следует снижать ставку в дальнейшем, Уильямс сослался на медианный прогноз руководителей ФРС, предусматривающий ее уменьшение два раза по 25 б.п. в этом году. "Это очень хороший базовый сценарий", - отметил он.

Снижение ставки на 50 б.п. в сентябре "не является правилом, по которому Федрезерв будет действовать в будущем", сказал Уильямс.

По его словам, американский ЦБ будет постепенно приближать ставку к нейтральному уровню и может ускорить нормализацию политики при усилении темпов спада инфляции.

Глава ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем также считает, что Федрезерву имеет смысл постепенно смягчать политику с учетом нынешнего состояния экономики, сообщает MarketWatch.

"Я считаю издержки преждевременного и чрезмерного снижения ставки более серьезными по сравнению с последствиями слишком медленного и запоздалого смягчения политики", - сказал Мусалем.

Он отметил, что поддержал сентябрьское уменьшение ставки на 50 б.п., до 4,75-5%. Глава ФРБ Сент-Луиса добавил также, что не выступает за затягивание снижения ставки, а лишь взвешивает все возможные последствия.

Мусалем полагает, что экономика США продолжит устойчиво расти в следующие несколько кварталов при сильном рынке труда и замедлении инфляции.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ на 25 б.п. на ноябрьском заседании оценивается рынком в 87%, по данным CME FedWatch.

Мусалем не имеет права голоса в FOMC в этом году.