Миллер отметил появлении на газовом рынке Европы нового серьезного игрока

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - На европейском газовом рынке появился новый большой, серьезный игрок - спекулятивный капитал, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме.

"Появились новые правила игры, новые торговые алгоритмы. На сегодняшний день европейские инвестиционные фонды держат в отдельных позициях объемы в масштабе 25 млрд кубометров газа, что соответствует одной четвертой всего газа, который закачан в подземные хранилища Евросоюза. Но это не конечный потребитель, это спекулятивный игрок, и мы видим уже очень яркие ситуации, которые говорят, что этот игрок оказывает очень-очень сильное влияние на формирование цен и высокую волатильность", - сказал он.