В аэропорту Бейрута усилили контроль за поступающими грузами

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ливанские военные будут тщательнее проверять грузы, поступающие в Бейрутский международный аэропорт, поскольку Израиль ранее пригрозил наносить удары по доставляемым в страну для движения "Хезболла" вооружениям, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на источник в армии.

Собеседник телекомпании сказал, что силы безопасности в аэропорту, с участием военных и ряда ведомств, будут инспектировать грузы на финальной стадии их доставки, чтобы гарантировать, что все в порядке.

"Аль-Арабийя" напоминает, что в сентябре представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи объявил: израильские военные не потерпят поставок военной помощи "Хезболле" и не позволят бортам, везущим оружие, садиться в бейрутском аэропорту.

В обязанности ливанских военных также входит надзор за прибывающими и отбывающими рейсами в аэропорту Бейрута - в единственном гражданском аэропорту в Ливане.

10 октября телеканал LBCI сообщал, что власти развернули в Бейруте силы внутренней безопасности с целью поддержать закон и порядок, быть готовыми действовать в чрезвычайных ситуациях, особенно в районах, где находятся перемещенные лица.