"Озон Фармацевтика" пока планирует направлять на дивиденды от 25% чистой прибыли

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти), объявившее 8 октября о планах IPO, рассчитывает направлять на выплату дивидендов минимум 25% чистой прибыли в течение ближайших 2-3 лет, сообщила финансовый директор компании Галина Кремер на канале "Т-Инвестиций" во "ВКонтакте".

"У нас есть критерии, которые ограничивают размер выплаты дивидендов, это как раз наша закредитованность и наличие свободного денежного потока. Но мы стремимся, чтобы долг на EBITDA не превышал 2х. Соответственно, дивиденды мы будем платить. Исходя из наших текущих оценок, мы рассматриваем возможность выплаты дивидендов в ближайшие 2-3 года в размере от 25% (чистой прибыли - ИФ), далее в стратегии предполагается более высокий объем выплат от чистой прибыли. Дивидендная политика предполагает выплаты на ежеквартальной основе", - сказала Кремер.

Она напомнила, что компания платит дивиденды с 2017 года. За последние три года выплаты составили 3,8 млрд рублей, что составляет 33% чистой прибыли по МСФО.

Дивидендная политика компании, утвержденная ее советом директоров 7 октября 2024 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 15% от чистой прибыли при условии, что соотношение "чистый долг/EBITDA" за предшествующие 12 месяцев будет не более 3х. Если это соотношение будет не более 2х, то компания обещает направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли, если не более 1х, то не менее 35% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если оно будет нулевым, то компания может платить дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если же это соотношение будет больше 3х, то дивиденды платить не планируется.

"Озон Фармацевтика" в 2023 году получила 19,7 млрд рублей выручки по МСФО, что на 4% превышает рекордно высокий показатель предыдущего года, операционная прибыль возросла на 12%, до 6,1 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 13%, до 7,1 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 5%, до 7,5 млрд рублей. Чистая прибыль составила 4 млрд рублей (рост на 9,6%), рентабельность по чистой прибыли выросла на 1 процентный пункт - до 20%.

В I полугодии 2024 года EBITDA увеличилась в 2,7 раза г/г, до 5 млрд рублей, чистая прибыль выросла в 4,4 раза, до 2,9 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 40% (+16 п.п.), рентабельность по чистой прибыли - 22,7% (+14 п.п.). Чистый долг по состоянию на 30 июня 2024 года - 8 млрд рублей, отношение чистого долга к 12-месячной EBITDA - 0,8x.

Компания 8 октября объявила о намерении провести IPO на "Мосбирже". Ценовой диапазон установлен на уровне 30-35 рублей за акцию, что соответствует капитализации на уровне 30-35 млрд рублей без учета средств от допэмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.

Компания работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере Сколково и в городе Химки.

Основным бенефициаром группы "Озон Фармацевтика" является Павел Алексеенко, которому на 30 июня 2024 года принадлежало 44,04% акционерного капитала.