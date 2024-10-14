"Балтика" планирует до 2027 года импортозаместить дрожжи

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ООО "Пивоваренная компания "Балтика" планирует в течение года-двух полностью отказаться от импортных штаммов дрожжей в пользу собственных, сообщил журналистам ведущий эксперт по технологии, куратор агропрограммы "Балтики" Игорь Матвеев.

"Мы надеемся в ближайшее время полностью перейти на собственные. Предполагаю, что года-двух нам будет достаточно. (...) Каждый месяц мы оцениваем ароматические профили новых штаммов", - сказал Матвеев.

Разработкой новых штаммов дрожжей в "Балтике" занимается исследовательский центр. По словам Матвеева, первый собственный штамм дрожжей компании - "Кулер" - выведен в 2006 году. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, впоследствии разработки прекратились, а в производстве использовались датские штаммы дрожжей.

Большинство пивоваренных компаний в настоящее время используют европейские или американские штаммы дрожжей.

"Сейчас эта работа (разработка собственных штаммов дрожжей - ИФ) возобновилась, у "Балтики" постоянно появляются новые штаммы ", - сказал Матвеев.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в России, она управляет восемью заводами.