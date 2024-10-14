Поиск

"Балтика" планирует до 2027 года импортозаместить дрожжи

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ООО "Пивоваренная компания "Балтика" планирует в течение года-двух полностью отказаться от импортных штаммов дрожжей в пользу собственных, сообщил журналистам ведущий эксперт по технологии, куратор агропрограммы "Балтики" Игорь Матвеев.

"Мы надеемся в ближайшее время полностью перейти на собственные. Предполагаю, что года-двух нам будет достаточно. (...) Каждый месяц мы оцениваем ароматические профили новых штаммов", - сказал Матвеев.

Разработкой новых штаммов дрожжей в "Балтике" занимается исследовательский центр. По словам Матвеева, первый собственный штамм дрожжей компании - "Кулер" - выведен в 2006 году. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, впоследствии разработки прекратились, а в производстве использовались датские штаммы дрожжей.

Большинство пивоваренных компаний в настоящее время используют европейские или американские штаммы дрожжей.

"Сейчас эта работа (разработка собственных штаммов дрожжей - ИФ) возобновилась, у "Балтики" постоянно появляются новые штаммы ", - сказал Матвеев.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в России, она управляет восемью заводами.

Балтика Игорь Матвеев Кулер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России повторил, что может повысить ставку на ближайшем заседании

Банк России повторил, что может повысить ставку на ближайшем заседании

Fitch изменило прогноз по рейтингу Франции на "негативный" со "стабильного"

Fitch изменило прогноз по рейтингу Франции на "негативный" со "стабильного"

ФАС предписала МТС перечислить в бюджет 3 млрд руб. незаконно полученного дохода

ФАС предписала МТС перечислить в бюджет 3 млрд руб. незаконно полученного дохода

"ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука подала к нему иск на 37,1 млрд рублей

"ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука подала к нему иск на 37,1 млрд рублей

Суд по заявлению "Интергео" приостановил аукцион по Ак-Сугскому месторождению

Уолл-стрит завершила неделю с новыми рекордами

Уолл-стрит завершила неделю с новыми рекордами

Лукашенко заявил о договоренности с "Роснефтью" найти нефть на Гомельщине

Лукашенко заявил о договоренности с "Роснефтью" найти нефть на Гомельщине

Более 10% процедур личного банкротства россиян проводится во внесудебном порядке

Электрометаллурги призвали продлить ограничения на экспорт лома

Электрометаллурги призвали продлить ограничения на экспорт лома

В ВТБ считают невозможным сбить инфляцию только инструментарием ЦБ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });