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Глава ФРБ Сан-Франциско допускает лишь одно снижение ставки ФРС до конца года

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли допускает, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку лишь на одном из двух оставшихся в этом году заседаний.

При сохранении нынешних трендов в экономике "целесообразным будет одно или два снижения" ставки в этом году, заявила она в ходе выступления в Нью-Йоркском университете во вторник.

Дейли отметила, что темпы смягчения политики могут измениться в зависимости от экономических данных, добавив, при этом, что направление ставки уже задано.

"Очевидно, что это направление - снижение", - сказала Дейли, слова которой приводит MarketWatch.

По ее словам, уменьшение Федрезервом ставки сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) в сентябре поставило вопрос о том, станут ли более крупные шаги "новой нормой".

Дейли считает, что это не так, и с сентябрьским снижением ФРС лишь привела ставку к уровню, который считала нужным.

"Все дальнейшие шаги будут основываться на статданных", - отметила она.

Согласно медианному прогнозу руководителей американского ЦБ, опубликованному в сентябре, ставка ФРС будет снижена еще на 50 б.п. до конца текущего года с нынешнего уровня в 4,75-5% годовых.

ФРБ Сан-Франциско ФРС США
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