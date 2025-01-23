Alcoa завершила IV квартал с чистой прибылью

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американская алюминиевая компания Alcoa завершила четвертый квартал 2024 года с чистой прибылью, при этом ее выручка превзошла ожидания аналитиков.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $202 млн, или $0,76 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $150 млн, или $0,84 на акцию, полученным за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,04 на акцию против убытка $0,56.

Выручка повысилась примерно на 34% - до $3,49 млрд с $2,6 млрд годом ранее. Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали выручку на уровне $3,37 млрд.

Производство глинозема в четвертом квартале сократилось на 2% относительно предыдущих трех месяцев - до 2,39 млн тонн. Выпуск алюминия вырос на 2% - до 571 тыс. тонн.

Производство глинозема в 2024 году составило 10 млн тонн, алюминия - 2,2 млн тонн. В 2023 году выпуск глинозема составил 10,9 млн тонн, алюминия - 2,1 млн тонн.

Компания ожидает, что производство глинозема в 2025 году уменьшится до 9,5-9,7 млн тонн из-за сокращения переработки на заводе Kwinana. При этом поставки глинозема ожидаются на уровне 2024 года, 13,1-13,3 млн тонн, в том числе за счет продукции сторонних поставщиков.

По оценкам компании, производство алюминия в 2025 году увеличится до 2,3-2,5 млн тонн. Поставки ожидаются на уровне 2,6-2,8 млн тонн.