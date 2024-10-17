РФПИ инвестирует в разработчика промышленных систем компьютерного зрения и видеоаналитики

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций вложит средства в компанию VizorLabs (входит в группу "САТЕЛ") - российского разработчика промышленных систем компьютерного зрения и видеоаналитики на базе искусственного интеллекта, сообщил РФПИ на годовом заседании Делового совета БРИКС в Москве.

VizorLabs разрабатывает и внедряет интеллектуальные решения на основе компьютерного зрения и искусственного интеллекта, которые позволяют предприятиям автоматизировать контроль за соблюдением требований техники безопасности, контролировать применение средств индивидуальной защиты, а также следить за состоянием оборудования и технологическими процессами. Решения VizorLabs применяются в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, в энергетике и строительстве, транспорте и логистике. Также технологии компании используются при проектировании и развитии городской инфраструктуры, для контроля работы коммунальных служб.

VizorLabs внедряет свои промышленные системы на объектах нефтегазовой и энергетической отраслей в Саудовской Аравии и ОАЭ, а также ведет переговоры о развертывании платформы на нефтеперерабатывающих заводах в Кувейте, говорится в сообщении.

РФПИ поддержит расширение присутствия VizorLabs на Ближнем Востоке благодаря партнерствам с инвестиционными институтами региона, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении. Он также отметил, что российские разработчики не только замещают продукты и решения, которые ранее приобретались у иностранных поставщиков, но и реализуют возможности международного расширения, в том числе на рынки дружественных стран объединения БРИКС.