РФПИ на БРИКС объявит о партнерствах в сфере платежных решений

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций в рамках проходящих на этой неделе в Москве мероприятий БРИКС объявит о ряде партнерств и инвестиций, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Одна из инвестиций - партнерство с российской компанией, разрабатывающей платежные решения, которые впоследствии могут быть использованы странами БРИКС в расчетах между собой. Другая инвестиция - в российскую технологическую компанию в сфере нефтесервиса для ее вывода на рынки БРИКС, включая Индию и КНР. Третья инвестиция - это партнерство с производством комплектующих для электромобилей из КНР", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы фонда, будет объявлено об инвестициях в крупного российского оператора дата-центров для энергоемких вычислений и импортера вычислительного оборудования, а также в одного из поставщиков IT-решений в сфере компьютерного зрения для промышленности.

Дмитриев отметил, что РФПИ изначально фокусировался именно на странах БРИКС, с партнерами из которых фонд проинвестировал свыше 1,6 трлн рублей в более чем 100 проектов.

"Мы активно взаимодействуем с партнерами по БРИКС не только как член делового совета БРИКС, но и как председательствующие в рабочей группе по финансовым услугам и инвестициям, которая является ключевой группой для развития совместных финансовых и инвестиционных продуктов. Еще в 2017 году мы объявили такую важную инициативу как независимый платежно-расчетный контур стран БРИКС. Тогда не всем была очевидна необходимость платежно-расчетной системы именно стран БРИКС как важного элемента безопасности финансовой и мировой инфраструктуры. Работа продолжается, и мы видим в рамках председательства России очень значимый прогресс по этому направлению", - заверил глава РФПИ.

"Должны быть инструменты, которые позволяют БРИКС быть эффективным и решать глобальные задачи совместно. Наши инициативы и инвестиции в компании, которые выходят на рынки БРИКС, формируют практические инструменты в дополнение к деятельности Нового банка развития, созданного странами БРИКС. Ведь его одного недостаточно для преодоления всех проблем, которые требуют совместного решения стран БРИКС", - подчеркнул Дмитриев.