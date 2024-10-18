РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в качестве председателя рабочей группы по финансовым услугам и инвестициям делового совета БРИКС объявил о трех инициативах для расширения сотрудничества между странами объединения.

Фонд, в частности, предлагает создать совместную инвестплатформу БРИКС для инвестиций в высокие технологии, включая искусственный интеллект (ИИ), а также критическую инфраструктуру, промышленность, здравоохранение и другие отрасли, говорится в его сообщении.

Проекты, направленные на экономическое и технологическое развитие стран объединения БРИКС, требуют существенного суммарного финансирования - до 500 млрд евро, предложенная РФПИ инвестиционная платформа позволит закрыть до 10% от общей потребности в акционерном финансировании таких проектов и прибавить к росту ВВП стран БРИКС до 1,5% ежегодно, отмечает фонд.

Вторая инициатива - создание альянса БРИКС в сфере искусственного интеллекта. По оценке, которая приводится в сообщении РФПИ, потенциальный прирост ВВП стран БРИКС за счет внедрения технологий ИИ составит порядка 1,2%, или 340 млрд евро в год.

Наконец, третья инициатива направлена на решение климатических проблем - это создание "добровольного углеродного рынка БРИКС". Россия за счет природных ресурсов может обеспечить свыше 15% от всего мирового объема природно-климатических проектов, РФПИ вместе с международными партнерами будет инвестировать в их реализацию, отмечает фонд.

Создание совместных инструментов позволит странам БРИКС наращивать практическое взаимодействие в сфере инвестиций, экономики, борьбы с климатическими изменениями, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении.