Минюст зарегистрировал указание о повышении ценза для "квалов" до 12 млн рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора повышается с 6 млн до 12 млн рублей. Соответствующее указание Банка России, зарегистрированное Минюстом, опубликовано на сайте регулятора.

С 1 января 2026 года ценз будет увеличен до 24 млн рублей.

Такая мера позволит сократить число случаев, когда человек получает статус квалифицированного инвестора, но при этом не понимает специфику сложных финансовых инструментов и связанных с ними рисков, отмечает ЦБ. Указание вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.

Повышение имущественного ценза стало частью реформы квалификации, которую подготовил ЦБ. Ее основная идея в том, чтобы существенно расширить возможности инвесторов становиться "квалами" по тем признакам, которые имеют прямое отношение к квалификации, то есть их знаниям и опыту, объяснял руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Закон, принятый в конце 2024 года, предусматривает, что инвестор будет признаваться квалифицированным, если соответствует требованиям по образованию, опыту работы, наличию ученой степени, размеру имущества, опыту совершения сделок или размеру дохода. Конкретные параметры по критериям в законе не прописаны, их отдельно установит ЦБ.

Новая планка имущественного ценза для "квалов" обсуждалась несколько лет. Изначально регулятор планировал установить ее на уровне 30 млн рублей, но после критики участников рынка смягчил свою позицию.

Согласно данным ЦБ, количество квалифицированных инвесторов по итогам третьего квартала 2024 года достигло 824 тыс. человек, увеличившись на 25% в годовом выражении.