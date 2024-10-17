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Brent подорожала до $74,47 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти вечером в четверг на данных о снижении запасов топлива в Соединенных Штатах на прошлой неделе.

К 18:08 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,25 (0,34%), до $74,47 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,44 (0,63%), до $70,83 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - на 3,53 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 2 млн баррелей и падение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уровень резервов повысился на 108 тысяч баррелей после роста на 1,25 млн баррелей по итогам предыдущей недели.

Brent WTI Кушинг США Минэнерго
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