В США ставки по ипотеке росли третью неделю подряд

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США выросли по итогам третьей недели подряд.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,44% годовых по сравнению с 6,32% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 7,63%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,63% годовых против 5,41% неделей ранее и 6,92% год назад.

"В целом более высокие ставки отражают силу экономики, которая поддерживает рынок жилья, - полагает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Но, что примечательно, по сравнению с прошлым годом ставки ниже более чем на один процентный пункт, и потенциальные покупатели жилья могут выиграть, особенно если поискать лучшую цену, поскольку ставки могут сильно различаться у разных ипотечных кредиторов".

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, чутко реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries на закрытие рынка в четверг составляла 4,096% годовых по сравнению с 4,065% неделей ранее.

Чем лучше экономическая ситуация в США, тем с меньшей вероятностью ФРС пойдет на дальнейшее снижение базовой ставки, отмечает MarketWatch.

Как полагает главный экономист Bright MLS Лиза Стертевант, "ставки по ипотеке должны снизиться в течение ближайших месяцев, однако тут имеет значение время". "Если они останутся высокими в ноябре - и если после президентских выборов наступит хаос - мы можем увидеть, как покупатели и продавцы отложат свои решения о выходе на рынок жилья до 2025 года", - заявила она.