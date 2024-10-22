ЦБ рекомендует профучастникам публиковать информацию о сотрудничестве с блогерами

Блогерам будет рекомендовано раскрывать заказчиков материалов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Банк России подготовил письмо, в котором профучастникам рекомендуется публиковать на сайтах и в мобильных приложениях информацию о привлечении инфлюенсеров для продвижения своих продуктов и услуг, а блогерам - раскрывать заказчика своих материалов, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Филипп Габуния.

"Телеграм-каналы и финансовые блогеры превращаются в самостоятельный способ продвижения продуктов, по сути, занимаются скрытой рекламой. Мы видим, что зачастую блогеры советуют своим подписчикам приобрести тот или иной финансовый продукт или воспользоваться услугами определенной компании. И люди не знают, является ли этот совет личным мнением блогера или "заказной" информацией", - сказал Габуния.

Регулятору важно, чтобы информация подавалась правильно и не создавала ложных инвестиционных ожиданий, отметил он. "У нас готово письмо для профучастников, которые привлекают для продвижения своих услуг блогеров (финансовых инфлюенсеров), где мы рекомендуем им раскрывать информацию о такой рекламе у себя на сайтах и в мобильных приложениях. Также исполнитель, то есть блогер, в свою очередь должен маркировать материал - указывать, кто является его заказчиком", - добавил Габуния.