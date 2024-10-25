Глава ЦБ Бельгии считает, что рано говорить о решении по ставкам ЕЦБ в декабре

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Разговоры о возможности снижения ключевых процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре являются преждевременными, заявил Bloomberg TV член совета управляющих ЕЦБ и глава бельгийского Центробанка Пьер Вунш.

Несмотря на сигналы продолжающегося замедления инфляции в еврозоне, руководителям ЕЦБ нужно дождаться новых данных о динамике потребительских цен и экономической активности в целом, прежде чем принимать какие-то решения, считает он.Bloomberg TV.

"Я не понимаю, почему мы должны сейчас обсуждать возможность снижения ставки на 50 б.п. в декабре, - заявил он. - Я действительно считаю это преждевременным".

Вунш считается одним из наиболее "ястребино" настроенных представителей ЕЦБ. В ходе ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне он говорил о том, что не стоит переоценивать замедление инфляции в еврозоне.

По официальным данным, темпы роста потребительских цен в регионе в сентябре замедлилась до минимальных с апреля 2021 года 1,7% в годовом выражении с 2,2% в августе.

"Я не стал бы чрезмерно драматизировать ослабление инфляции до 1,8% или 1,7%, учитывая, что она долгое время существенно превышала отметку в 2%", - сказал Вунш.

Тон его заявлений частично перекликается с тональностью комментариев президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ранее на этой неделе она заявила, что направление ключевых ставок ЕЦБ является очевидным, однако темпы дальнейшего смягчения политики регулятору еще предстоит определить.

Президент Бундесбанка Йоахим Нагель 24 октября заявил, что европейскому ЦБ, по его мнению, не стоит спешить со снижением ставок. Его коллега из ЦБ Португалии Марио Сентено полагает, что регулятору следует "как можно быстрее" привести ставки к нейтральному уровню. В связи с чем, Сентено открыт к снижению ставок сразу на 50 б.п.

Глава хорватского ЦБ Борис Вуйчич заявил CNBC, что еще не определился с тем, какое решение должен принять ЕЦБ на декабрьском заседании, и открыт к любым обсуждениям. Его коллега из литовского ЦБ Гедиминас Шимкус не видит доводов в пользу снижения ставок сразу на 50 б.п.