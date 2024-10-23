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"Газпром нефть" будет развивать электрозарядную сеть под брендом "Розетка"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности бренд "Розетка". Новый товарный знак компании будет использован для оформления электрозарядной инфраструктуры на АЗС, федеральных автомагистралях и в партнерских локациях, говорится в сообщении компании.

"Электрозарядная сеть "Газпром нефти" насчитывает больше 60 станций. Электрозарядные пункты оснащаются оборудованием отечественного производства и позволяют зарядить батарею любого электромобиля за 25-30 минут, в зависимости от ее емкости. В 2025 году число зарядных станций компании будет увеличено до 140 объектов", - говорится в пресс-релизе.

Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков отмечал, что компания развивает строительство электрозарядных станций там, где на них есть спрос. Прежде всего, это Москва, Петербург, Московская и Ленинградская области, Нижний Новгород, а также федеральные трассы. "Мы, конечно, и сейчас на этом зарабатываем, но больше верим в перспективу. Исходим из того, что будет постепенно увеличиваться количество электромобилей, расширяться этот рынок", - говорил он.

Александр Дюков Газпром нефть Розетка
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