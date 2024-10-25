Производитель обуви Skechers увеличил квартальную выручку до рекорда

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель обуви Skechers USA Inc. в третьем квартале 2024 года получил рекордную выручку и улучшил прогноз прибыли на весь 2024 год.

Выручка компании в отчетный период увеличилась на 15,9% в годовом исчислении и достигла $2,348 млрд.

Чистая прибыль выросла на 32,9% и составила $193,2 млн, или $1,26 в расчете на акцию. Скорректированный показатель поднялся на 29% - до $1,20 на акцию.

Выручка и скорректированная прибыль превысили консенсус-прогноз аналитиков.

За минувший квартал компания выкупила 1,4 млн своих акций на сумму $90 млн.

Skechers теперь планирует получить годовую выручку в диапазоне $8,925-8,975 млрд по сравнению с прежней оценкой в $8,875-8,975 млрд. Прогноз прибыли был повышен до $4,20-4,25 на акцию с ожидавшихся ранее $4,08-4,18.

В четвертом квартале компания намерена получить выручку в районе $2,165-2,215 млрд при среднем прогнозе экспертов в $2,212 млрд.

Котировки акций Skechers взлетели на 8,2% в ходе предварительной сессии в пятницу. Рыночная стоимость компании с начала 2024года снизилась на 1,1% (до $9,4 млрд), в то время как S&P 500 прибавил 21,8%.