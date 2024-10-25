Brent подорожала до $75,4 за баррель

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в пятницу вечером и завершают неделю ростом. Опасения, связанные с возможностью разрастания конфликта на Ближнем Востоке, поддерживают нефтяной рынок, в то время как беспокойство в отношении перспектив спроса ограничивает потенциал роста цен, пишет MarketWatch.

К 17:25 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,02 (1,37%) до $75,4 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,95 (1,35%), до $71,14 за баррель.

Трейдеры следят за ходом переговоров между Израилем и ХАМАС о возможном прекращении огня в секторе Газа, а также продолжают ждать атаки Израиля на Иран в ответ на удар, нанесенный по территории страны 1 октября.

Некоторую поддержку нефтяному рынку в пятницу оказали надежды на новые стимулы со стороны властей КНР. По данным "Синьхуа", Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей проведет заседание с 4 по 8 ноября. Участники рынка ожидают, что по итогам заседания могут быть объявлены новые меры, которые также поддержат спрос на нефть в Китае, крупнейшем в мире импортере "черного золота".

В центре внимания инвесторов также остается политика ОПЕК+. Эксперты Barclays полагают, что альянс не начнет наращивать добычу нефти до третьего квартала 2025 года, учитывая низкий уровень цен на рынке.

"Мы полагаем, что частичное восстановление поставок на слабый рынок стало бы наихудшим сценарием для ОПЕК+, поскольку в результате страны альянса не только потеряют доходы, но и не увеличат долю рынка", - говорится в обзоре Barclays, который цитирует The Wall Street Journal.