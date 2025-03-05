Adidas увеличила выручку на 11% в 2024 г., операционная прибыль выросла в 5 раз

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Германская adidas AG, один из ведущих производителей спортивных товаров в мире, зафиксировала рост выручки и операционной прибыли в 2024 году, а также дала позитивный прогноз на текущий год.

Как говорится в отчетности компании, ее выручка в 2024 году повысилась на 11%, до 23,68 млрд евро. Без учета колебаний валютных курсов показатель повысился на 12%.

Операционная прибыль в минувшем году подскочила до 1,34 млрд евро по сравнению с 268 млн евро годом ранее.

Чистый убыток составил 215 млн евро против убытка в размере 203 млн евро в 2023 году. Тем временем чистая прибыль от продолжающихся операций составила 824 млн евро, тогда как годом ранее был зафиксирован убыток в 58 млн евро.

В Европе, крупнейшем рынке adidas, продажи в прошлом году выросли на 19%, в Китае - на 10%, в Латинской Америке - на 28%, на развивающихся рынках - на 19%, в Японии и Южной Корее - на 10%. Тем временем в Северной Америке продажи сократились на 2%.

В 2025 году adidas прогнозирует операционную прибыль в размере 1,7-1,8 млрд евро. Выручка, по ожиданиям компании, увеличится на 7-9% (high-single-digit) без учета колебаний валютных курсов.

Совет директоров adidas будет рекомендовать дивиденды в размере 2 евро на акцию по сравнению с 0,7 евро годом ранее. Компания направит на дивиденды 357 млн евро против 125 млн евро.

Капитализация adidas подскочила на 28,4% за последние 12 месяцев, до 42,44 млрд евро. Германский индекс DAX за этот период прибавил 26,2%.