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Китайская BYD в III квартале впервые обошла Tesla по выручке

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), нарастил чистую прибыль и выручку в третьем квартале до рекордных значений.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании выросла на 11,5% в годовом выражении и составила максимальные за всю историю 11,61 млрд юаней ($1,63 млрд).

Выручка выросла на 24%, до 201,12 млрд юаней ($28,24 млрд), и также обновила рекорд. BYD впервые обошла по квартальному доходу американскую Tesla, которая за этот же период выручила $25,2 млрд.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидали чистую прибыль китайской компании на уровне 10,67 млрд юаней при выручке в 204,86 млрд юаней.

BYD также сообщила о росте затрат на НИОКР в январе-сентябре до 33,32 млрд юаней c 24,94 млрд юаней за аналогичный период прошлого года.

В июле-сентябре компания продала около 1,135 млн автомобилей на новых источниках энергии - на 37,7% больше, чем годом ранее. Объемы реализации впервые превысили 1 млн единиц за квартал.

BYD Tesla Китай
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