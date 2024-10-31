Индексы РТС и МосБиржи снизились на 1,5-1,6%, лидирует в откате "Аэрофлот"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил нисходящий импульс вечерней сессии среды после выхода статистики об ускорении инфляции в РФ, а также на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent в четверг поднялся к $72,9 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 1,5-1,6%, лидерами отката выступают акции "Аэрофлота" (-4,4%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2574,77 пункта (-1,6%), индекс РТС - 835,97 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 октября, составляет 97,053 руб. (-27,31 копейки).

Инфляция в РФ с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% после роста на 0,2% с 15 по 21 октября, на 0,12% с 8 по 14 октября и на 0,14% с 1 по 7 октября, сообщил в среду Росстат. Недельный рост цен почти в 0,3% стал максимальным с начала июля.

Подешевели также акции АФК "Система" (-3,5%), расписки OZON (-2,8%), бумаги "МТС" (-2,5%), ВТБ (-2,4%), "НОВАТЭКа" (-2,4%), "Магнита" (-2,4%), "РусГидро" (-2,4%), "НЛМК" (-2,2%), "Газпрома" (-1,9%), "Роснефти" (-1,9%), Сбербанка (-1,9% и -1,5% "префы"), "ТКС Холдинг" (-1,9%), "Татнефти" (-1,8%), "Норникеля" (-1,8%), "Северстали" (-1,5%), ОК "Русал" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -1% "префы"), "ММК" (-1,2%), "Московской биржи" (-1%), "Газпром нефти" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%).

Поддержкой для акций Сбербанка выступает вышедший утром отчет по МСФО: в III квартале банк получил 411 млрд руб. чистой прибыли против 411 млрд руб. годом ранее (прогноз - 406 млрд руб.), за 9 месяцев чистая прибыль составила 1,227 трлн руб. против 1,149 трлн руб. годом ранее (прогноз - 1,222 трлн руб.).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения на рынке акций РФ накануне вечером ухудшились из-за усиления опасений дальнейшего роста ставки ЦБ РФ после выхода свежих данных Росстата по инфляции (годовая инфляция на минувшей неделе ускорилась до 8,57% с 8,46%).

Нефть подорожала на фоне сокращения ее запасов в США. Цены на нефть находятся на сильном уровне поддержки, хотя волатильность на нефтяном рынке, вероятно, сохранится вплоть до президентских выборов в США.

Событием дня выступает отчетность Сбербанка за III квартал 2024 года по МСФО. Из отчета по РСБУ за сентябрь можно видеть, что и в текущих условиях банк продолжает наращивать кредитный портфель и зарабатывать прибыль. Между тем комиссионные доходы сокращаются второй месяц подряд, в то время как стоимость риска постепенно увеличивается, и повышение ключевой ставки ЦБ РФ может спровоцировать ее дальнейший рост, отмечают в компании "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций снизились на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

ВВП США в III квартале вырос на 2,8% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Минторга страны, представившего в среду предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3%, как и кварталом ранее, согласно данным Trading Economics.

Отчет отраслевой организации ADP показал увеличение числа рабочих мест в частном секторе страны в октябре на максимальные с июля 2023 года 233 тыс. Месяцем ранее количество рабочих мест повысилось на пересмотренные вверх 159 тыс. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста на 113 тыс. мест в октябре.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 1,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4-0,9%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Такое решение было принято руководителями центробанка единогласно, говорится в сообщении ЦБ. Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной, по данным Trading Economics.

В квартальном обзоре, опубликованном Банком Японии в четверг, говорится, что ЦБ ожидает сохранения инфляции в стране около целевого уровня в 2% в ближайшие годы. Регулятор сохранил прогноз, согласно которому его ключевой показатель инфляции - индекс потребительских цен без учета продуктов питания - завершит текущий фингод на уровне 2,5%. Банк Японии по-прежнему ожидает увеличения ВВП страны на 0,6% в текущем фингоду.

Статданные по экономике Японии, опубликованные в четверг, были неоднородными. Темпы роста промпроизводства в стране в сентябре превзошли прогнозы, тогда как динамика розничных продаж не оправдала ожиданий.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре вырос до 50,1 пункта с сентябрьских 49,8 пункта, сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ослабление. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с апреля и превысил консенсус-прогноз экспертов (50 пунктов).

Китайский PMI сферы услуг и строительства в этом месяце вырос до 50,2 пункта с сентябрьских 50 пунктов. Этот индикатор, однако, оказался слабее среднего прогноза рынка, составлявшего 50,4 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены сохраняют позитивный импульс предыдущего дня на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $72,85 за баррель (+0,4% и +2% накануне), декабрьская цена фьючерсов на WTI - $68,9 за баррель (+0,4% и +2,1% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 515 тыс. баррелей, запасы бензина снизились на 2,71 млн баррелей, резервы дистиллятов сократились на 977 тыс. баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 973 тыс. баррелей.

Поддержку нефтяному рынку в четверг также оказали позитивные статданные из Китая, повышающие оптимизм в отношении экономики КНР - крупнейшего мирового импортера нефти.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ослабление опасений трейдеров в отношении возможности перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну спровоцировало пересмотр размера премии за риск к ценам на нефть, что и привело к их резкому падению в начале этой недели.