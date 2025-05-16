Сбер предложил разрешить иностранцам участвовать в IPO со счетов "С"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк предлагает рассмотреть возможность разрешить иностранцам инвестировать средства со специальных счетов типа "С" в IPO, с последующим зачислением акций и дивидендов по ним на эти же счета.

"В 2022, 2023, 2024 году 1,4 трлн рублей российские компании заплатили на счета типа "С". По нашим оценкам, по оценкам аналитиков Сбербанка, в 2025 году 704 млрд рублей будет аллоцировано на счета типа "С" крупнейшими российскими компаниями, выплачивающими дивиденды", - заявил управляющий директор - начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров, на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025".

Фактически, по его словам, эти деньги "выключены полностью с фондового рынка". "На наш взгляд, можно рассмотреть возможность позволить иностранцам инвестировать эти средства в IPO российских компаний", - сказал Джабаров. Разрешить инвестировать средства нужно с условием зачисления приобретаемых акций и, соответственно, будущих дивидендов по ним на те же счета типа "С", пояснил он.

"Это в принципе не уменьшает, а увеличивает денежную массу на счетах типа "С". То есть одностороннего вымывания средств со счетов "С" не происходит, но, по крайней мере эти, деньги капитализируют российский фондовый рынок и реальный сектор экономики", - подчеркнул банкир.

Официальные источники уже давно не публиковали информацию об объеме средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам. По состоянию на начало ноября 2022 года ЦБ оценивал его в сумму свыше 280 млрд рублей. Это был единственный раз, когда Банк России раскрыл данную информацию, с тех пор регулятор ее не комментирует. По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей.

Вопрос сохранения заблокированных средств в закрытом контуре принципиален для российских властей: так, в марте этого года, комментируя одну из инициатив по либерализации действующего режима для нерезидентов, замглавы Минфина Иван Чебесков подчеркивал, что любые шаги по "разморозке" активов иностранных инвесторов на счетах "С" возможны только в ответ на аналогичные меры в отношении российских активов.

"Вы знаете, что у нас до сих пор большое количество золотовалютных резервов и наших частных активов заблокировано западными странами, западными депозитариями. Механизм по счетам "С" был разработан как контрмера тому, что было сделано с той стороны. Пока у нас нет понимания, что какие-то деньги будут разблокированы, наверное, не очень целесообразно с нашей стороны разблокировать те ценные бумаги и средства, которые сейчас находятся на счетах "С", - говорил Чебесков.