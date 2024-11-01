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СД "Европлана" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 50 руб./акция

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров лизинговой компании "Европлан" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 6 млрд рублей.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 15 декабря 2024 года.

Акционеры "Европлана" рассмотрят этот вопрос на внеочередном собрании 4 декабря. Дата закрытия реестра для участия в собрании – 11 ноября.

Европлан
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