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Среднесуточная добыча Exxon Mobil в III квартале достигла рекорда за 40 лет

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil в III квартале добывала 4,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сказано в материалах компании к видео-конференции с аналитиками.

"В этом квартале мы достигли самого высокого уровня добычи жидких углеводородов за последние 40 лет, что обусловлено благоприятным ростом как в Пермском бассейне, так и в Гайане. (...) Мы добыли 4,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что отражает наш первый полный квартал с Pioneer", - заявила главный финдиректор Exxon Mobil Кэти Микельс.

В январе-сентябре среднесуточная добыча составила 4,243 млн б.н.э в сутки (+14,4% к аналогичному периоду прошлого года). Компания прогнозирует, что по итогам года показатель добычи составит около 4,3 млн б.н.э в сутки.

Отмечается, что Exxon Mobil фокусируется на увеличении прибыли на высокорентабельных активах.

"С приобретением Pioneer на наши привилегированные активы теперь приходится более 50% добычи - этой цели мы изначально планировали достичь к 2027 году. Теперь мы ожидаем, что к 2027 году более 60% нашей добычи будет генерироваться высококонкурентными активами. Наш рост привилегированной добычи привел к значительному улучшению рентабельности: при постоянных ценах (без учета Pioneer) мы удвоили прибыль с $5 за баррель нефтяного эквивалента в 2019 году до $10 в этом году. Мы рассчитываем добавить еще $3 прибыли на баррель б.н.э. к 2027 году", - говорится в материалах.

США Пермский бассейн Кэти Микельс Гайана Exxon Mobil
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