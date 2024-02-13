Минсельхоз поставил задачу через три года в два раза увеличить сбор риса

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ намерен через три года довести сбор риса до 2 млн тонн и вернуться к его экспорту.

"Стоит задача – через три года получить 2 млн тонн риса. Нужны достижения по этой культуре. Хотелось бы получить хороший семенной материал", - заявила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на форуме "Отечественная селекция на стыке времен: классические подходы и новейшие тренды" в рамках международной выставки-форума "Россия" во вторник.

По ее словам, сделать это надо именно через три года, "в противном случае пропускаем потребности азиатского рынка, у них риса не хватает". "Мы рис (сейчас - ИФ) не экспортируем, потому что его мало. Нам так не нравится", - сказала она.

По данным Росстата, сбор риса в 2023 году увеличился до 1,066 млн тонн с 920,1 тыс. тонн в 2022 году. В первом полугодии этого года действует запрет на его экспорт.

РФ начала ограничивать экспорт риса 1 июля 2022 года в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основной производитель риса в РФ), которая произошла в апреле и привела к сокращению урожая риса в РФ до 797,6 тыс. тонн с 1,076 млн тонн в 2021 году. Запрет был направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. В последующем на гидроузле проводились ремонтные работы. Ограничение на экспорт действовало по 31 декабря 2022 года, затем было продлено с 1 января по 30 июня 2023 года и с 1 июля по 31 декабря 2023 года, с 1 января по 30 июня 2024 года.