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Суд отложил отчет о реструктуризации долгов бенефициара Goldman Group до 16 января

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края отложил судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего Анны Захаровой об итогах процедуры реструктуризации долгов бенефициара агрохолдинга Goldman Group Романа Гольдмана, говорится в материалах суда.

Судебное разбирательство отложено на 16 января.

Процедура реструктуризации долгов в отношении Гольдмана в рамках дела о банкротстве была введена 6 июня по заявлению Сбербанка. Требования банка в размере 614,4 млн рублей были включены в третью очередь реестра кредиторов. Судебное заседание по рассмотрению отчета управляющего об итогах процедуры реструктуризации было назначено на 5 ноября.

Согласно материалам суда, в числе кредиторов Гольдмана, не считая Сбербанка, числятся Цифра банк, Росбанк, Росагролизинг, Совкомбанк факторинг (небанковская структура Совкомбанка), Промсвязьбанк и еще ряд компаний.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС Петролеум" и ООО "СибНефтьРезерв").

Ранее, 11 сентября, суд признал банкротом ООО "ОбъединениеАгроЭлита" - компания стала первой структурой холдинга, признанной банкротом.

В отношении остальных "дочек" Goldman Group, а также ПАО "УК "Голдман групп" (управляет активами холдинга), в настоящее время продолжает действовать процедура наблюдения в рамках дел о банкротстве холдинга. Следующим - 11 ноября - должно продолжиться рассмотрение отчета об итогах наблюдения в ООО "СибНефтьРезерв".

Кредиторами холдинга в числе прочих также являются Енисейский объединенный банк, Солид банк, ББР Банк и ООО "Регион финанс", выступающее представителем держателей облигаций холдинга.

В отношении Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов превышает 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля 2024 года.

Сбербанк Роман Гольдман Goldman Group
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