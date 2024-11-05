"Северсталь" планирует сохранить ежеквартальные выплаты дивидендов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - "Северсталь" планирует и далее придерживаться ежеквартальной выплаты дивидендов.

"Мы считаем, что наша дивидендная политика достаточно эффективная, гибкая, позволяет решать задачи и наших инвесторов в виде получения регулярных дивидендов. Поскольку у компании устойчивая финансовая позиция, у нас отсутствует долг, мы планируем дальше сохранить ежеквартальные выплаты наших дивидендов", - заявил журналистам гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.

Металлургическая компания вернулась к поквартальным дивидендным выплатам в 2024 году после длительного перерыва с третьего квартала 2021 года. Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF). По итогам 2023 года компания выплатила 191,5 рубля/акция, в первом квартале 2024 года - 38,3 рубля/акция, во втором - 31,06 рубля/акция, рекомендации за третий квартал составили 49,06 рубля/акция.

Напряженный спрос

Комментируя ситуацию со спросом на внутреннем рынке, Шевелев отметил, что "текущий год заканчивается с достаточно напряженной ситуацией".

Компания рассчитывает, что 2025 год по объемам спроса на российском рынке "будет не хуже" 2024 года, и падение металлопотребления не продолжится. При таком сценарии "Северсталь" на 2025 год также закладывает производство 11 млн тонн металла, что "будет вполне себе разумно", заявил гендиректор.

Он напомнил, что по итогам третьего квартала спрос на внутреннем рынке просел на 9%, а по итогам года ожидается падение на 5%.

"При этом очевидно, что мы производим продукцию под спрос - если спрос будет снижаться, то мы можем корректировать свои производственные программы , потому что нам важно обеспечить реализацию экономически оправданным способом и не производить то, что не востребовано рынком", - добавил он.

По словам Шевелева, пессимистичный сценарий с учетом "напряженной денежно-кредитной политики, доступности денежных средств для партнеров, клиентов компании и бизнеса в целом" предполагает, что потребление в 2025 году может упасть еще на 1-3%.

Вынужденный экспорт

Соотношение поставок "Северстали" на внутренний рынок и экспорт в 2025 году планируется сохранить на уровне 2024 года.

"Мы считаем оправданным поставки на внутренний рынок 80% производимой продукции, и похоже, 20% мы будем вынуждены экспортировать, - сказал Шевелев. - Почему я говорю "вынуждены" - потому что спрос на внутреннем рынке слабый. Для того, чтобы нам сохранить высокие темпы производства, мы вынуждены выходить на другие рынки, более низкомаржинальные и сложные".

Среди основных экспортных направлений он назвал, в частности, страны Азии, Северной Африки.

С налогами и без сверхдоходов

Гендиректор "Северстали" также отметил, что у металлургов при охлаждении спроса на внутреннем рынке с 2025 года возрастает налоговая нагрузка.

Так, увеличенный с 1 января до 6,7% НДПИ на железную руду приведет к "очень существенному" росту затрат компании.

"Мы обсуждали с госорганами различные варианты и возможности (послабления налогового бремени - ИФ), но пока решений нет. Процесс идет. Мы видим, что с одной стороны, Минпромторг готов обсуждать различные варианты, но при этом, к сожалению, налоговая нагрузка продолжает возрастать", - отметил Шевелев.

CEO также заявил, что компания выступает за отмену акциза на сталь или повышение цены отсечки при его расчете до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией.

"Акциз вводился как временная мера, сейчас таких сверхдоходов у металлургов нет, поэтому цена отсечки в 30 тысяч рублей выглядит очень низкой", - добавил он.

Как сообщалось, металлурги просят повысить цену на сляб, при превышении которой будет взиматься акциз на сталь, до 60 тысяч рублей. Инициатива поступила в Минпромторг и сейчас прорабатывается, Минфин предложения ассоциации пока не получал.

Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, утвержденной в конце 2022 года, акциз обнуляется при условии, когда значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженное на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, оказалось меньше 30 тысяч руб.

Инвестпроекты

Несмотря на неожиданное охлаждение спроса на российском рынке, компания продолжает реализацию крупного проекта по строительству производства окатышей на Череповце.

Шевелев подтвердил планы по окончанию проекта во втором полугодии 2026 года, на данный момент компания начинает поставки оборудования на площадку.

В октябре компания объявила о повышении инвестиций в этот проект почти на 20%, до 116 млрд рублей с 97 млрд рублей. В июне этого года "Северсталь" заключила СПИК 2.0 для строительства комплекса по производству железорудных окатышей мощностью 10 млн тонн в год.

Компания также подтвердила планы по увеличению производственных мощностей Яковлевского ГОКа до 5 млн тонн.

"Говоря про модернизацию ГОКа, мы продолжаем программу модернизации, нацеленную и на повышение производительности, и на повышение безопасности, и на внедрение различных цифровых инструментов. ГОК загружен на 100%, по итогам текущего года мы произведем около 3,5 млн тонн метпродукции, в 2026 году выйдем на 5 млн тонн", - сказал Шевелев.

Инвестиции в Яковлевский ГОК в 2024 году запланированы на уровне 6,6 млрд рублей.

Инвестиции в экологию

Инвестиции компании непосредственно в экологические проекты, по словам Шевелева, в 2024 году вырастут в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом, до 2,8 млрд рублей. На 2025 год у "Северстали" в планах около 60 проектов, связанных с защитой окружающей среды, вследствие чего, как отметил гендиректор, объем инвестиций в экологию продолжит рост и в 2025 году.