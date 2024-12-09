Акционеры "Северстали" одобрили дивиденды за III квартал в 49,06 руб./акция

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "Северстали" на внеочередном собрании 6 декабря одобрили дивидендные выплаты за III квартал 2024 года в размере 49,06 руб./акция.

Датой, на которую составляется список акционеров на получение дивидендных выплат, является 17 декабря, говорится в сообщении компании.

Дивиденды за II квартал составляли 31,06 руб. на акцию.

Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF).

FCF в третьем квартале находился на отметке 41,5 млрд рублей, таким образом на дивиденды рекомендовано направить около 100% свободного денежного потока. На конец сентября показатель чистый долг/EBITDA компании составил отрицательные 0,25х.

Акционерный капитал "Северстали" состоит из 837 млн 718,66 тыс. обыкновенных акций стоимостью 0,01 руб. каждая.