Hugo Boss понизил прогнозы выручки и прибыли на этот год из-за сложных рыночных условий

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Немецкий производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG понизил прогнозы выручки и прибыли на 2024 год. В компании отметили, что сложные макроэкономические и геополитические условия негативно влияют на глобальный потребительский спрос.

Продолжающийся спад на рынке отрицательно сказался на показателях компании во втором квартале, говорится в пресс-релизе Hugo Boss. Наиболее сложной ситуация является на ключевых для компании рынках – в Великобритании и Китае.

Согласно новому прогнозу Hugo Boss, выручка в текущем году составит 4,2-4,35 млрд евро, то есть увеличится на 1-4% без учета колебаний валютных курсов. Ранее компания прогнозировала этот показатель на уровне 4,3-4,45 млрд евро.

Годовой прогноз EBIT ухудшен до 350-430 млн евро с 430-475 млн евро.

Во втором квартале, согласно предварительным данным, выручка Hugo Boss уменьшилась на 1% до 1,015 млрд евро.

Компания опубликует отчетность за второй квартал 1 августа.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют квартальную выручку компании на уровне 1,04 млрд евро, годовой показатель – на уровне 4,37 млрд евро.

Акции Hugo Boss теряют в цене около 10% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 46%.