Ozon поменял прогноз роста оборота в 2024 году с 70% до 60-70%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon поменял прогноз роста GMV (оборота) на 2024 год и теперь ожидает увеличения показателя в диапазоне 60-70% по отношению к 2023 году, сообщила компания.

Ранее компания ожидала роста показателя по итогам года примерно на 70%.

При этом Ozon сохраняет ожидания получить положительную скорректированную EBITDA в 2024 году.

В 2023 году GMV Ozon вырос в 2,1 раза и превысил 1,75 трлн рублей, скорректированная EBITDA составила 4,2 млрд рублей.