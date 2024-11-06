Ozon поменял прогноз роста оборота в 2024 году с 70% до 60-70%
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon поменял прогноз роста GMV (оборота) на 2024 год и теперь ожидает увеличения показателя в диапазоне 60-70% по отношению к 2023 году, сообщила компания.
Ранее компания ожидала роста показателя по итогам года примерно на 70%.
При этом Ozon сохраняет ожидания получить положительную скорректированную EBITDA в 2024 году.
В 2023 году GMV Ozon вырос в 2,1 раза и превысил 1,75 трлн рублей, скорректированная EBITDA составила 4,2 млрд рублей.