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Brent подорожала до $75,33 за баррель

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры следят за ураганом "Рафаэль", приближение которого вынуждает добывающие компании, работающие в Мексиканском заливе, эвакуировать персонал и приостанавливать производство. По оценкам экспертов, это может привести к сокращению добычи в регионе на 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Trading Economics.

К 8:25 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,41 (0,55%) до $75,33 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,61 (0,8%), до $74,92 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,34 (0,47%), до $72,03 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,3 (0,4%), до $71,69 за баррель.

Накануне цены на нефть опустились на фоне укрепления доллара США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Давление на рынок также оказали данные о росте запасов энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,149 млн баррелей - до 427,66 млн баррелей, сообщило министерство энергетики Штатов. Резервы бензина выросли на 412 тысяч баррелей, дистиллятов - на 2,95 млн баррелей.

Brent WTI США Мексиканский залив Дональд Трамп
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