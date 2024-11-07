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Валютные резервы Китая в октябре снизились на 1,7%, сильнее прогноза

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в октябре уменьшились на 1,7% - до $3 трлн 261,1 млрд по сравнению с $3 трлн 316,4 млрд месяцем ранее, сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE) страны.

Консенсус-прогноз Trading Economics предполагал резервы на уровне $3,29 трлн.

Курс юаня в октябре снизился примерно на 0,6% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар США подорожал на 0,8% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец прошлого месяца составляли 72,8 млн унций, сообщило также SAFE. Объем запасов драгметалла остается на этом уровне с апреля.

При этом в стоимостном выражении резервы золота увеличились до $199,06 млрд со $191,47 млрд в конце сентября.

КНР SAFE Китай
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