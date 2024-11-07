Вложения в программу долгосрочных сбережений к 1 ноября выросли до 103 млрд рублей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - На 1 ноября 2024 года объем вложений по программе долгосрочных сбережений (ПДС) составил около 103 млрд рублей, участниками программы стали 1,75 млн граждан, сообщил Минфин.

Из поступивших средств 50 млрд рублей составили собственные взносы, 53 млрд - переведенные в ПДС пенсионные накопления.

Ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова сообщала, что объем вложений в рамках ПДС к концу сентября приблизился к 80 млрд рублей.

Программа долгосрочных сбережений была запущена с начала 2024 года. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тысяч рублей в год, а также право на налоговый вычет.

Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

По поручению президента Владимира Путина, по итогам 2024 года объем вложений граждан в рамках этой программы должен составить 250 млрд рублей.