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Brent подешевела до $74,45 за баррель

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в пятницу, но завершают неделю ростом. Давление на рынок оказала информация о новых мерах поддержки экономики в Китае, показавшихся инвесторам недостаточными.

Власти КНР одобрили повышение потолка долга местных органов власти на 6 трлн юаней ($838 млрд), что позволит им рефинансировать внебалансовые или скрытые долги в течение следующих трех лет. Эмитенты также получат доступ к дополнительным ресурсам на сумму 4 трлн юаней в рамках новой специальной квоты в течение пяти лет. Таким образом, Китай направляет в общей сложности 10 трлн юаней ($1,4 трлн) на программу по снижению долговой нагрузки местных органов власти.

"Это скорее кажется решением на скорую руку, а не масштабной программой стимулов, на которую надеялись рынки", - сказал MarketWatch управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

К 17:55 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,18 (1,56%) до $74,45 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $1,38 (1,91%), до $70,98 за баррель.

С начала текущей недели нефть Brent прибавила 1,6%, WTI - 2%.

Трейдеры продолжают следить за ураганом "Рафаэль" в Мексиканском заливе. К настоящему моменту приостановка производства на платформах, с которых были эвакуированы рабочие, затронула 22,4% добычи нефти в данном регионе и 9,7% природного газа.

Brent WTI Китай Мексиканский залив
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