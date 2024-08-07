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Continental во II квартале сократила выручку на 4% и увеличила чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Германский производитель автокомпонентов Continental AG во втором квартале 2024 года умеренно сократил выручку, однако повысил чистую прибыль в полтора раза.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 305 млн евро по сравнению с 209 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Показатель EBIT вырос до 544 млн с 377 млн евро, рентабельность по этому показателю увеличилась до 5,4% с 3,6%.

Выручка Continental понизилась до 10 млрд евро с 10,43 млрд евро годом ранее.

В текущем году компания ожидает получить выручку в размере 40-42,5 млрд евро. Предыдущий прогноз предусматривал показатель на уровне 41-44 млрд евро.

Акции Continental в среду дорожают на 5,1%. С начала года капитализация компании уменьшилась на четверть до 10,87 млрд евро.

Continental
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