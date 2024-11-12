Поиск

Профицит внешней торговли РФ в январе-сентябре вырос на 14,9%, до $103,7 млрд

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-сентябре 2024 года составило $103,7 млрд, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в информации ЦБ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

Показатель Сентябрь М/М Г/Г Январь-сентябрь Г/Г
Экспорт 39,1 11,9% -2,9% 316,9 -0,2%
Импорт 26,5 4,7% 6,7% 213,3 -6,2%
Сальдо 12,6 30,7% -18,4% 103,7 14,9%
Оборот 65,6 8,9% 0,7% 530,2 -2,7%

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокуроры в РФ начали проверку по поводу повышения производителями цен на молоко

Прокуроры в РФ начали проверку по поводу повышения производителями цен на молоко

Brent подорожала до $72,5 за баррель

Shell выиграла апелляцию на требование суда снизить выбросы CO2

Shell выиграла апелляцию на требование суда снизить выбросы CO2

ЦБ РФ опроверг информацию об обещании снизить ставку в марте

ЦБ РФ опроверг информацию об обещании снизить ставку в марте

Определены первые 10 федеральных ведомств для перехода на централизованные закупки

Акции Nissan подскочили до максимума за 15 лет

Акции Nissan подскочили до максимума за 15 лет

Биткойн обновляет рекорды и приближается к $90 тысячам

Биткойн обновляет рекорды и приближается к $90 тысячам

Рынок акций США закрылся в плюсе, S&P 500 и Dow Jones обновили рекорды

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });