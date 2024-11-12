Профицит внешней торговли РФ в январе-сентябре вырос на 14,9%, до $103,7 млрд

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-сентябре 2024 года составило $103,7 млрд, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в информации ЦБ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):