Профицит внешней торговли РФ в январе-сентябре вырос на 14,9%, до $103,7 млрд
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-сентябре 2024 года составило $103,7 млрд, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в информации ЦБ.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|Показатель
|Сентябрь
|М/М
|Г/Г
|Январь-сентябрь
|Г/Г
|Экспорт
|39,1
|11,9%
|-2,9%
|316,9
|-0,2%
|Импорт
|26,5
|4,7%
|6,7%
|213,3
|-6,2%
|Сальдо
|12,6
|30,7%
|-18,4%
|103,7
|14,9%
|Оборот
|65,6
|8,9%
|0,7%
|530,2
|-2,7%