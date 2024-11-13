ГК "Русагро" получила полный контроль над "Агро-Белогорьем"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - ГК "Русагро", один из ведущих агрохолдингов РФ, закрыла сделку по консолидации 100% долей ООО "ГК Агро-Белогорье", сообщает компания.

Согласно сообщению, консолидация ООО "ГК Агро-Белогорье" позволит "Русагро" стать вторым производителем свинины в РФ, реализовать масштабные синергетические эффекты в сельскохозяйственном и мясном бизнес-направлениях группы.

В состав ООО "ГК Агро-Белогорье" входит 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. Активы компании расположены в Белгородской области.

Подробности сделки агрохолдинг не приводит.

В ГК "Агро-Белогорье" также не привели детали сделки, отметив, что "теперь часть "Русагро", и порекомендовали обращаться в головную компанию.

Как сообщалось, в 2019 году ГК "Русагро" купила 22,5% в "Агро-Белогорье" за 8,5 млрд рублей. В долгосрочной перспективе группа планировала консолидировать этот актив. Однако затем между компаниями начался корпоративный спор, ход которого "Русагро" не комментировало. С 27 сентября 2024 года доля ООО "Группа компаний "Русагро" в "Агро-Белогорье" увеличилась до 47,5%. В то же время доля совладельца "Агро-Белогорья" Владимира Зотова сократилась с 72,5% до 47,5%. Еще одним владельцем "Агро-Белогорья" на тот момент была Лариса Ковалева с долей 5%.

Как заявляли в белгородском холдинге, изменения, связанные с увеличением доли "Русагро" в ООО "ГК Агро-Белогорье", произошли после решения арбитражного апелляционного суда. Стороны Зотова, Ковалевой и ООО "ГК Агро-Белогорье" с этим решением были не согласны и заявляли о намерении оспаривать его в вышестоящей инстанции.

"Русагро" занимает первое место в РФ в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе – в производстве сахара и промышленных жиров, третье – свинины. В 2023 году компания произвела 928 тыс. тонн сахара, что на 20% больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тыс. тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1%. Земельный банк компании составляет 707 тыс. га. Активы расположены в 15 регионах РФ.

Выручка группы в 2023 году выросла на 15% до 277,3 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 26% до 56,56 млрд руб., чистая прибыль – более чем в семь раз до 48,7 млрд руб.

За 9 месяцев этого года выручка увеличилась на 21% до 215,3 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA снизился на 20% до 24,4 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 11% против 17% годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев упала в два раза до 19,4 млрд рублей.