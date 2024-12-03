Суд утвердил мировое соглашение между "Русагро" и "Агро-Белогорьем"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Суд апелляционной инстанции 3 декабря утвердил мировое соглашение между ГК "Русагро" и ГК "Агро-Белогорье" в корпоративном споре, решение арбитражного суда Белгородской области отменено.

"Отменить решение, производство прекратить, утвердить мировое соглашение", - говорится в картотеке 19 арбитражного апелляционного суда.

Таким образом, прекращено производство по иску "Русагро" о признании недействительными решений, принятых на общем собрании участников ООО "ГК "Агро-Белогорье" от 25 апреля 2024 года, куда не был допущен представитель истца - "Русагро", владельца доли в размере 22,5% (на тот момент - ИФ) в уставном капитале ГК "Агро-Белогорье".

Ранее арбитражный суд Белгородской области удовлетворил этот иск, после чего "Агро-Белогорье" обжаловало это решение в 19 арбитражном апелляционном суде. В начале ноября на его заседании в ходе рассмотрения апелляции стороны заявили, что урегулируют спор миром.

Условия мирового соглашения пока не раскрыты.

13 ноября ГК "Русагро" сообщила, что закрыла сделку по консолидации 100% долей ООО "ГК Агро-Белогорье". Сделка позволит объединенной группе стать вторым производителем свинины в России. В состав "Агро-Белогорья" входят 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк.

"Русагро" начала консолидацию "Агро-Белогорья" в 2019 году с приобретения 22,5% долей за 8,5 млрд рублей. Однако в последнее время между компаниями шел корпоративный спор, в результате которого с 27 сентября 2024 года доля "Русагро" в "Агро-Белогорье" по решению суда увеличилась до 47,5%. В то же время доля совладельца "Агро-Белогорья" Владимира Зотова сократилась с 72,5% до 47,5%. Еще одним владельцем "Агро-Белогорья" на тот момент была Лариса Ковалева с долей 5%.

"Русагро" занимает первое место в стране в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины. В 2023 году компания произвела 928 тысяч тонн сахара, что на 20% больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тысячи тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1%. Земельный банк компании составляет 707 тыс. га. Активы расположены в 15 регионах.

Выручка группы в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в семь раз, до 48,7 млрд рублей. За 9 месяцев этого года выручка увеличилась на 21%, до 215,3 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA снизился на 20%, до 24,4 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 11% против 17% годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев упала в два раза, до 19,4 млрд рублей.