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Литва обяжет водителей фур заранее регистрироваться для въезда из РФ и Белоруссии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Литвы решило обязать водителей грузовых машин заранее регистрироваться для пересечения границы, чтобы сократить традиционно увеличивающиеся перед Рождеством очереди фур на границе с Белоруссией и Калининградской областью России.

"Предварительная регистрация всей грузовой техники в электронной очереди является важной мерой для повышения общего уровня безопасности на границе с Беларусью и Россией и для того, чтобы на наших пограничных пунктах больше не образовывались километровые очереди грузовиков", - объяснил через пресс-службу министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис.

Кабинет министров в среду одобрил предложение министерства о введении обязательной предварительной регистрации грузовиков в информационной системе управления очередями (EVIS) с уплатой регистрационного сбора. Требование вступит в силу с 1 декабря.

Все грузовики, направляющиеся в оставшиеся действующие пункты пропуска через границу, должны будут зарегистрироваться в электронной очереди: это КПП "Мединкай" и "Шальчининкай" - с Белоруссией и "Кибартай" - с Россией.

По данным ведомства, самые длинные очереди - в 23 км (или 900 фур) образуются на границе с Белоруссией в декабре и апреле - перед Рождеством и Пасхой.

Марюс Скуодис Литва Рождество Белоруссия Калининградская область Минтранс
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