Суд обратил убыток от пожара в томской "Ленте" в 1,2 млрд руб. на подрядчиков гипермаркета

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск "Ингосстраха" к компаниям-подрядчикам томского гипермаркета "Лента" о взыскании с них 1,236 млрд рублей убытков после пожара в гипермаркете в 2021 году в Томске.

Как сообщается в картотеке арбитражных дел, средства будут взысканы с ООО "Дом торговли" (Москва, производственный подрядчик "Ленты"), ООО "Лиарис" (Москва, подрядчик "Торгового дома", работодатель виновника пожара) и ООО "Дельта" (Краснодарский край, занимается электромонтажными работами).

Суд также отклонил требования "Ингосстраха" к "ООО "Томскводоканал", которое выступало в качестве соответчика по делу.

Как сообщалось, в декабре 2021 года в Томске сгорел гипермаркет "Лента" на улице Елизаровых, площадь пожара - 3,5 тыс. кв. м. Ущерб составил не менее 2 млрд рублей. По подозрению в поджоге был задержан 33-летний сотрудник подрядной организации, который работал в гипермаркете. В августе 2022 года суд направил мужчину на принудительное лечение.

ООО "Дом торговли" в разные годы являлось подрядчиком новосибирского торгового холдинга "Сибирский Гигант", а также гипермаркетов "Оби" в Москве. С 2019 по 2022 годы выручка компании варьировалась от 449,5 млн до 809,8 млн рублей. По итогам 2023 года компания зафиксировала выручку в 37,6 млн рублей.

ООО "Лиарис", по данным сайта компании, оказывает услуги в сфере погрузочно-разгрузочных работ, упаковывания товара и складского обслуживания. Компания работает в 19 городах РФ. "Лиарис" был зарегистрирован в 2020 году, разбирательства по делу о пожаре в томской ленте стали первыми судами компании. В 2021 году ООО зафиксировало выручку в 836,8 млн рублей, в 2022 году - 181 млн рублей, а в 2023 году выручка была нулевая.

ООО "Дельта" было зарегистрировано в 2009 году, за все эти годы компания выступала в судах лишь в роли ответчика. Трижды ФНС намеревалась признать банкротом "Дельту", однако все производства были прекращены. В последние годы выручка компании существенно упала. Если в 2019 году "Дельта" получила 200 млн рублей выручки, то в 2023 году - 7,5 млн рублей.