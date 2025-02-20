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Alibaba в III финансовом квартале нарастила чистую прибыль в 3,4 раза

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding в третьем финансовом квартале нарастил чистую прибыль в 3,4 раза, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 31 декабря, составила 48,95 млрд юаней ($6,71 млрд), или 20,39 юаня в расчете на ADS, по сравнению с 14,43 млрд юаней, или 5,65 юаня на ADS, за аналогичный период предыдущего года. В том числе операционная прибыль подскочила на 83% и составила $41,21 млрд юаней, что прежде всего обусловлено "сокращением обесценения нематериальных активов".

Скорректированная прибыль составила 51,07 млрд юаней, или 21,39 юаня на ADS.

Квартальная выручка Alibaba повысилась на 8% и достигла 280,15 млрд юаней.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне 49,94 млрд юаней при выручке в 279,34 млрд юаней.

Выручка крупнейшего подразделения Taobao and Tmall Group, объединяющего ряд платформ в сфере электронной коммерции, в минувшем финквартале увеличилась на 9%, до 100,79 млрд юаней.

Подразделение Alibaba International Digital Commerce Group, в которое входят Lazada, AliExpress, Trendyol и Alibaba.com, нарастило выручку на 32%, до 37,76 млрд юаней.

Выручка облачных сервисов Alibaba повысилась на 13%, до 31,74 млрд юаней, в том числе доходы от связанных с ИИ продуктов росли трехзначными темпами шестой квартал подряд.

Выручка логистического подразделения Cainiao сократилась на 8%, до 28,24 млрд юаней.

В третьем финквартале компания выкупила собственные акции на общую сумму $1,3 млрд.

ADR Alibaba дорожают на 4,6% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг.

Alibaba
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