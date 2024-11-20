Brent подорожала до $73,41 за баррель на данных о росте запасов в США

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут после публикации данных Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

К 19:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,14%) до $73,41 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени на бирже NYMEX на $0,21 (0,3%), до $69,6 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 545 тысяч баррелей - до 430,29 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина выросли на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 114 тысяч баррелей.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими событиями, оценивая сообщения СМИ, в которых со ссылкой на различные источники говорится о том, что президент России Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Опасения инвесторов вызывает возможность возникновения проблем в поставках российской нефти на мировой рынок, сказал The Wall Street Journal аналитик Exness Теренс Хов.