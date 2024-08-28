Segezha увеличила квартальную OIBDA на 9,6% г/г и на 27% кв/кв

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2024 года лесопромышленный холдинг Segezha Group увеличил показатель OIBDA по МСФО на 9,6% в годовом исчислении и на 27% к предыдущему кварталу - до 3,21 млрд рублей.

Выручка Segezha за II квартал составила 26,107 млрд рублей, что на 24% больше, чем годом ранее и на 14% больше, чем в I квартале. Рост произошел на фоне увеличения объемов продаж, отмечают в холдинге.

Рентабельность по OIBDA в отчетный период равнялась 12% против 14% во II квартале 2023 года и 11% в I квартале этого года.

Чистый убыток Segezha достиг 4,312 млрд рублей, увеличившись относительно прошлогоднего показателя на 11%, по сравнению с I кварталом - сократившись на 17%.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" прогнозировали чистый убыток холдинга во II квартале на уровне 5,1 млрд рублей, выручку - 25,57 млрд рублей, OIBDA - 3,2 млрд рублей, рентабельность по OIBDA - 12,5%.

Объем чистого долга Segezha за отчетный квартал увеличился на 5% по сравнению с концом I квартала и составил 140,9 млрд рублей. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA вернулось на уровень 13х после понижения до 12х в I квартале.

Общий долг компании на 30 июня составил 144,2 млрд рублей (рост на 5% относительно 31 марта). Долговой портфель на 94% представлен обязательствами, номинированными в рублях. Средневзвешенная ставка фондирования по заемным средствам составила на 30 июня 15,5% годовых, средневзвешенный срок финансирования не изменился - 1,7 лет, приводит данные Segezha.

Отрицательный денежный поток компании по итогам II квартала составил 10,726 млрд рублей, увеличившись в поквартальном выражении на 12%.

Как указано в презентации холдинга, до конца 2024 года Segezha предстоит погасить 11,1 млрд рублей (из них 10,7 млрд в рублях), на следующий год приходится максимальный объем выплат - 54,9 млрд рублей (47,4 млрд в рублях, 6,3 млрд - в юанях, 0,9 млрд - в евро).

Segezha во II квартале нарастила капитальные инвестиции в 1,7 раза в годовом сравнении и в 2,7 раза в квартальном - до 2,8 млрд рублей.

2,4 млрд рублей из capex пошло на поддержание действующих активов, "преимущественно покупку лесозаготовительной техники". Как сообщалось, весной этого года Segezha приобрела небольшого лесозаготовщика в Северо-Западном федеральном округе ООО "Перспектива", холдинг сумму сделки не раскрывал.

Основные финансовые показатели Segezha за первое полугодие 2024 года, млрд рублей:

I полугодие 2024 г. I полугодие 2023 г. Динамика Выручка 48,925 39,787 23% OIBDA 5,738 4,035 42% Рентабельность по OIBDA 12% 10% 2 п.п. Чистый убыток (9,494) (7,657) 24% Капитальные затраты 3,848 3,334 15%

Цены на продукцию

По данным компании, во II квартале наблюдалось снижение цен на ключевые для нее с точки зрения доли в выручке виды продукции - мешочную бумагу и пиломатериалы.

Так, цены на пиломатериалы просели на 7% кв/кв, составив 153 евро/куб. м. Segezha отмечает стагнацию цен на мировом рынке хвойных пиломатериалов из-за медленного восстановления строительной активности, противоположный тренд - рост стройки и увеличение спроса на пилмат, - наблюдается на внутреннем рынке.

Цена мешочной бумаги снизилась по сравнению с предыдущим кварталом на 5%, до 533 евро/т. При этом на мировом рынке мешочной бумаги наблюдался баланс спроса и предложения с плавным ростом спроса, в том числе на фоне необходимости пополнения складских запасов из-за логистических трудностей и увеличения времени доставки.

Березовая фанера подорожала во II квартале по сравнению с I кварталом на 9% - до 430 евро за куб. м. В РФ производство росло за счет высоких темпов строительства, на мировом рынке сохранялся высокий уровень конкуренции.

Средняя цена клееных деревянных конструкций (КДК) выросла на 13%, составив 343 евро/куб. м. Как указывают в Segezha, в первом полугодии на рынке деревянного домостроения в России сохранялся активный спрос.

Операционные результаты

Во II квартале 2024 года 55% выручки Segezha пришлось на экспортные продажи (в предыдущем квартале - 54%, годом ранее - 57%). Китай и страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка) остались ключевыми экспортными направлениями Segezha.

Во II квартале 2024 года на КНР пришлось 28% продаж бумаги Segezha (в I квартале - 27%), на MENA - 23% (в предыдущем квартале Segezha сообщала о поставках 10% в азиатский регион, помимо Китая, и 6% - в Африку). В продажах пиломатериалов доля Китая снизилась до 72% с 86%, а стран MENA выросла до 15% с 4% в I квартале этого года.

Поставки фанеры шли также в основном в Китай - 42% от всех продаж во II квартале (47% в предыдущем квартале), на внутренний рынок - 26% (33%), MENA - 14% (7%).

Основные данные по объемам производства и продаж Segezha во II квартале приведены в таблице:

Производство Продажи II кв. 2024 I кв. 2024 Динамика, % II кв. 2024 I кв. 2024 Динамика, % Бумага, тыс. т 98 84 16% 92 45 в 1,6 раза Бумажные мешки, млн шт. 217 211 3% 200 222 11% Пиломатериалы, тыс. куб. м 554 521 (- 6%) 519 505 (- 3%) Фанера, тыс. куб. м 50 48 (- 3%) 47 51 9% Пеллеты, тыс. куб. м 32 13 (в 2,5 раза) 26 13 (в 2 раза) Клееная балка, тыс. куб. м 9 6 (- 35%) 8 6 (- 25%) Домокомплекты, тыс. куб. м 9 10 7% 7 10 41% CLT, тыс. куб. м 3 3 - 2 2 -

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15,69 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.