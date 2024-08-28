Segezha увеличила квартальную OIBDA на 9,6% г/г и на 27% кв/кв
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2024 года лесопромышленный холдинг Segezha Group увеличил показатель OIBDA по МСФО на 9,6% в годовом исчислении и на 27% к предыдущему кварталу - до 3,21 млрд рублей.
Выручка Segezha за II квартал составила 26,107 млрд рублей, что на 24% больше, чем годом ранее и на 14% больше, чем в I квартале. Рост произошел на фоне увеличения объемов продаж, отмечают в холдинге.
Рентабельность по OIBDA в отчетный период равнялась 12% против 14% во II квартале 2023 года и 11% в I квартале этого года.
Чистый убыток Segezha достиг 4,312 млрд рублей, увеличившись относительно прошлогоднего показателя на 11%, по сравнению с I кварталом - сократившись на 17%.
Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" прогнозировали чистый убыток холдинга во II квартале на уровне 5,1 млрд рублей, выручку - 25,57 млрд рублей, OIBDA - 3,2 млрд рублей, рентабельность по OIBDA - 12,5%.
Объем чистого долга Segezha за отчетный квартал увеличился на 5% по сравнению с концом I квартала и составил 140,9 млрд рублей. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA вернулось на уровень 13х после понижения до 12х в I квартале.
Общий долг компании на 30 июня составил 144,2 млрд рублей (рост на 5% относительно 31 марта). Долговой портфель на 94% представлен обязательствами, номинированными в рублях. Средневзвешенная ставка фондирования по заемным средствам составила на 30 июня 15,5% годовых, средневзвешенный срок финансирования не изменился - 1,7 лет, приводит данные Segezha.
Отрицательный денежный поток компании по итогам II квартала составил 10,726 млрд рублей, увеличившись в поквартальном выражении на 12%.
Как указано в презентации холдинга, до конца 2024 года Segezha предстоит погасить 11,1 млрд рублей (из них 10,7 млрд в рублях), на следующий год приходится максимальный объем выплат - 54,9 млрд рублей (47,4 млрд в рублях, 6,3 млрд - в юанях, 0,9 млрд - в евро).
Segezha во II квартале нарастила капитальные инвестиции в 1,7 раза в годовом сравнении и в 2,7 раза в квартальном - до 2,8 млрд рублей.
2,4 млрд рублей из capex пошло на поддержание действующих активов, "преимущественно покупку лесозаготовительной техники". Как сообщалось, весной этого года Segezha приобрела небольшого лесозаготовщика в Северо-Западном федеральном округе ООО "Перспектива", холдинг сумму сделки не раскрывал.
Основные финансовые показатели Segezha за первое полугодие 2024 года, млрд рублей:
|I полугодие 2024 г.
|I полугодие 2023 г.
|Динамика
|Выручка
|48,925
|39,787
|23%
|OIBDA
|5,738
|4,035
|42%
|Рентабельность по OIBDA
|12%
|10%
|2 п.п.
|Чистый убыток
|(9,494)
|(7,657)
|24%
|Капитальные затраты
|3,848
|3,334
|15%
Цены на продукцию
По данным компании, во II квартале наблюдалось снижение цен на ключевые для нее с точки зрения доли в выручке виды продукции - мешочную бумагу и пиломатериалы.
Так, цены на пиломатериалы просели на 7% кв/кв, составив 153 евро/куб. м. Segezha отмечает стагнацию цен на мировом рынке хвойных пиломатериалов из-за медленного восстановления строительной активности, противоположный тренд - рост стройки и увеличение спроса на пилмат, - наблюдается на внутреннем рынке.
Цена мешочной бумаги снизилась по сравнению с предыдущим кварталом на 5%, до 533 евро/т. При этом на мировом рынке мешочной бумаги наблюдался баланс спроса и предложения с плавным ростом спроса, в том числе на фоне необходимости пополнения складских запасов из-за логистических трудностей и увеличения времени доставки.
Березовая фанера подорожала во II квартале по сравнению с I кварталом на 9% - до 430 евро за куб. м. В РФ производство росло за счет высоких темпов строительства, на мировом рынке сохранялся высокий уровень конкуренции.
Средняя цена клееных деревянных конструкций (КДК) выросла на 13%, составив 343 евро/куб. м. Как указывают в Segezha, в первом полугодии на рынке деревянного домостроения в России сохранялся активный спрос.
Операционные результаты
Во II квартале 2024 года 55% выручки Segezha пришлось на экспортные продажи (в предыдущем квартале - 54%, годом ранее - 57%). Китай и страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка) остались ключевыми экспортными направлениями Segezha.
Во II квартале 2024 года на КНР пришлось 28% продаж бумаги Segezha (в I квартале - 27%), на MENA - 23% (в предыдущем квартале Segezha сообщала о поставках 10% в азиатский регион, помимо Китая, и 6% - в Африку). В продажах пиломатериалов доля Китая снизилась до 72% с 86%, а стран MENA выросла до 15% с 4% в I квартале этого года.
Поставки фанеры шли также в основном в Китай - 42% от всех продаж во II квартале (47% в предыдущем квартале), на внутренний рынок - 26% (33%), MENA - 14% (7%).
Основные данные по объемам производства и продаж Segezha во II квартале приведены в таблице:
|Производство
|Продажи
|II кв. 2024
|I кв. 2024
|Динамика, %
|II кв. 2024
|I кв. 2024
|Динамика, %
|Бумага, тыс. т
|98
|84
|16%
|92
|45
|в 1,6 раза
|Бумажные мешки, млн шт.
|217
|211
|3%
|200
|222
|11%
|Пиломатериалы, тыс. куб. м
|554
|521
|(- 6%)
|519
|505
|(- 3%)
|Фанера, тыс. куб. м
|50
|48
|(- 3%)
|47
|51
|9%
|Пеллеты, тыс. куб. м
|32
|13
|(в 2,5 раза)
|26
|13
|(в 2 раза)
|Клееная балка, тыс. куб. м
|9
|6
|(- 35%)
|8
|6
|(- 25%)
|Домокомплекты, тыс. куб. м
|9
|10
|7%
|7
|10
|41%
|CLT, тыс. куб. м
|3
|3
|-
|2
|2
|-
Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15,69 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.