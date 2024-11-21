РНПК назвала условия предоставления перестраховочной емкости партнерам из СНГ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК, 100%-ная "дочка" Банка России) готова предоставлять партнерам в странах СНГ перестраховочную емкость в размере 5 млрд рублей по одному риску либо напрямую, либо через облигаторную или факультативную ретроцессию, сообщила РНПК.

Кроме того, РНПК на тех же условиях готова предоставить партнерам из дружественных стран дальнего зарубежья перестраховочную емкость в размере $7 млн по одному риску.

РНПК заявила, что "реагирует на запросы бизнеса, готова предлагать свои емкости имеющимся и потенциальным партнерам и рассматривает возможность увеличения своего риск-аппетита на зарубежных рынках присутствия".

Сегодня в фокусе внимания РНПК работа на ключевых для России рынках дружественных стран: Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая, Турции, стран Ближнего и Среднего Востока.

Начальник управления развития международного бизнеса РНПК Александр Котенко, комментируя тему расширения международных связей компании, пояснил, что "РНПК укрепляет позиции России в приоритетных регионах с учетом имеющихся у страны экономических интересов. Мы видим, как мир стремительно меняется, и ожидаем, что в перспективе география нашего присутствия будет расширяться за счет взаимодействия с партнерами из Вьетнама, Сербии, Египта, Малайзии и других стран".

Помимо сотрудничества в области перестрахования, РНПК готова оказывать зарубежным партнерам содействие также "в части проведения сюрвейерских осмотров с привлечением специалистов собственного инженерного центра, поддержку в моделировании сценариев кумуляции рисков", отмечается в сообщении.

Национальный перестраховщик планирует участвовать "в обмене опытом в области IT-проектов", в определении "подходов к ценообразованию и методологии вординга (формулировки или тексты страхового контракта - ИФ) с учетом судебной практики стран нахождения риска", отмечает РНПК.